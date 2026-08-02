सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ #SorryHrithik? जानिए ऋतिक-कंगना की जंग का पूरा इतिहास

Hrithik Roshan Kangana Ranaut Controversy: हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे कड़वा, कानूनी रूप से उलझा और सार्वजनिक विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। साल 2010 की फिल्म ‘काइट्स’ और 2013 की ‘कृष 3’ में साथ काम करने वाले ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच की जंग हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से भड़क उठी है। जब कंगना ने दिल्ली में हुए NEET पेपर लीक और CJP प्रधर्शन को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने चुटकी लेते हुए कहा था कि वह यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं इसलिए कंगना उन्हें अपना निशाना बना रही हैं। इस बयान के बाद इंटरनेट पर ‘सॉरी ऋतिक’ (#SorryHrithik) ट्रेंड करने लगा, जिससे एक पुराना विवाद फिर जीवित हो उठा।