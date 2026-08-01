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‘धुरंधर’ में क्यों सिर्फ रणवीर सिंह ही हुए कास्ट? प्रोड्यूसर ने पहली बार बताया कारण

Ranveer Singh Casting in Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में कास्टिंग को लेकर प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने बात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 01, 2026

Ranveer Singh Casting in Dhurandhar

रणवीर सिंह की धुरंधर में कास्टिंग पर बोलीं प्रोड्यूसर ( फोटो सोर्स- IMDb)

Ranveer Singh Casting in Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और इसके सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। फिल्मों की कामयाबी के बाद रणवीर सिंह की अभिनय क्षमता की जमकर तारीफ हुई। अब फिल्म की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने खुलासा किया है कि आखिर इस फ्रेंचाइजी के लिए रणवीर सिंह को ही क्यों चुना गया। प्रोड्यूसर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

रणवीर सिंह की कास्टिंग पर प्रोड्यूसर पर बयान

हाल ही में 'आउटलुक बिजनेस' को दिए एक इंटरव्यू में ज्योति देशपांडे ने बताया कि फिल्म की टीम किसी बड़े स्टार की तलाश में नहीं थी, बल्कि ऐसे अभिनेता को चुनना चाहती थी जो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाए। उनके मुताबिक, धुरंधर पहले से ही बड़े बजट की फिल्म थी। ऐसे में यदि किसी बेहद महंगे स्टार को कास्ट किया जाता तो फिल्म की लागत और बढ़ जाती, जिससे शुरुआत से ही प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता था।

'हमें परफॉर्मर चाहिए था, सिर्फ स्टार नहीं'

ज्योति देशपांडे ने कहा कि फिल्म की सफलता केवल स्टारडम पर नहीं, बल्कि मजबूत अभिनय पर निर्भर थी। इसलिए टीम ने ऐसे कलाकार को चुना जो हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभा सके। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह उन अभिनेताओं में से हैं जो स्क्रीन पर खुद नहीं, बल्कि अपने किरदार को जीते हैं।

उनके मुताबिक, जब रणवीर बाजीराव का किरदार निभाते हैं तो पूरी तरह बाजीराव बन जाते हैं। खिलजी का रोल करते समय उनका व्यक्तित्व बदल जाता है और गली बॉय में भी दर्शकों को रणवीर नहीं, बल्कि वही किरदार नजर आता है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।

पहले भी साथ कर चुकी हैं काम

ज्योति देशपांडे ने बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह के साथ 'बाजीराव मस्तानी' के समय भी काम किया था, जब वह आज जितने बड़े स्टार नहीं बने थे। तभी से उन्हें रणवीर की अभिनय क्षमता पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि रणवीर हर फिल्म में अपना शत-प्रतिशत योगदान देते हैं और शूटिंग के दौरान पूरी तरह अपने किरदार में डूब जाते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि धुरंधर की पूरी टीम ने फिल्म के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन रणवीर सिंह ने अपने रोल के लिए जिस समर्पण के साथ काम किया, उसने फिल्म को अलग पहचान दिलाई।

बॉक्स ऑफिस पर भी बनाया रिकॉर्ड

धुरंधर ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत में करीब 840.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद आई धुरंधर: द रिवेंज ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए भारत में 1,149.30 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया। इन दोनों फिल्मों की सफलता ने रणवीर सिंह को एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं की सूची में ला खड़ा किया।

अब 'प्रलय' में आएंगे नजर

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह अब निर्देशक जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग इसी महीने शुरू होने की संभावना है। फैंस को उम्मीद है कि रणवीर एक बार फिर अपने अलग अंदाज से दर्शकों को प्रभावित करेंगे।

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Updated on:

01 Aug 2026 06:16 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:14 pm

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