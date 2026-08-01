‘धुरंधर’ में क्यों सिर्फ रणवीर सिंह ही हुए कास्ट? प्रोड्यूसर ने पहली बार बताया कारण

हाल ही में 'आउटलुक बिजनेस' को दिए एक इंटरव्यू में ज्योति देशपांडे ने बताया कि फिल्म की टीम किसी बड़े स्टार की तलाश में नहीं थी, बल्कि ऐसे अभिनेता को चुनना चाहती थी जो अपने किरदार में पूरी तरह ढल जाए। उनके मुताबिक, धुरंधर पहले से ही बड़े बजट की फिल्म थी। ऐसे में यदि किसी बेहद महंगे स्टार को कास्ट किया जाता तो फिल्म की लागत और बढ़ जाती, जिससे शुरुआत से ही प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से मुश्किल हो सकता था।