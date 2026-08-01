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Gen Z कंट्रोवर्सी के बीच कंगना रनौत का पुराना बयान आया सामने, सलमान खान के साथ काम न करने पर कही थी ये बात

Kangana Ranaut Gen Z controversy: Gen Z विवाद के बीच एक्टर-पॉलिटिशियन कंगना रनौत का पुराना इंटरव्यू फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ कभी फिल्म न करने की वजह और अपनी दोस्ती पर खुलकर बात की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 01, 2026

Salman Khan Kangana Ranaut friendship

कंगना रनौत और सलमान खान ने क्यों नहीं किया कभी साथ में काम। (फोटो सोर्स: IMDb)

Salman Khan Kangana Ranaut Friendship: एक्टर-पॉलिटिशियन कंगना रनौत इन दिनों देश में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणियों के कारण लगातार सुर्खियों में हैं और विरोध के दौरान उनके गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार की आलोचना कर रही हैं। इसके वहज से आलोचनाओं का भी सामन करना पड़ रहा है। इसी बीच, उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि सलमान खान के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ कभी काम क्यों नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में भी बात की और बताया कि इतने सालों में कई मौके मिलने के बावजूद, वे कभी एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए।

'सलमान मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन…'

News18 के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, कंगना रनौत ने सलमान को अपना 'अच्छा दोस्त' बताया और माना कि कई बार साथ काम करने पर चर्चा हुई, लेकिन प्रोजेक्ट्स कभी पूरे नहीं हो पाए। कंगना ने कहा, "सलमान मेरे अच्छे दोस्त हैं, और हमें कई मौके मिले जब हम साथ काम कर सकते थे। लेकिन, आप जानते हैं, देखते हैं। किसी न किसी वजह से बात कभी बन नहीं पाई।"

एक्ट्रेस अक्सर सलमान खान के बारे में अच्छी बातें कहती रही हैं। अपनी एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, उन्होंने सलमान की पॉपुलैरिटी और दर्शकों के साथ उनके जुड़ाव की तारीफ की थी।

उन्होंने कहा था, "अगर सलमान जी को देखें, तो उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि अभी वह देश के सबसे बड़े और सबसे पसंदीदा स्टार हैं। जो लोग उनसे प्यार करते हैं, वे करते ही हैं। अब जिन लोगों को वह पसंद नहीं आते, वे तो उनसे नफरत करेंगे ही। जो लोग उनके कॉम्पिटिशन में हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें तो वो खटकेंगे ही। 'हमें उनकी जगह पर होना चाहिए' या 'वो उस जगह पर क्यों हैं' - ऐसी सोच रखने वालों को तो वह खटकेंगे ही।"

ट्रोल्स पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया

इस बीच, कंगना फिल्मों के अलावा अन्य कारणों से भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। एक्ट्रेस अभी NEET पेपर लीक मामले में न्याय की मांग कर रहे CJP छात्र विरोध-प्रदर्शन को लेकर सार्वजनिक रूप से बहस में उलझी हुई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कंगना ने विरोध प्रदर्शनों की आलोचना की और इन प्रदर्शनों से जुड़ी बातों पर सवाल उठाए। कंगना के इस कदम और बयानों पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं।

कंगना रनौत ने हाल ही में 'जेन जी' (Gen Z) छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर अपनी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने आलोचकों पर आरोप लगाया कि वो उनकी फिल्मों के क्लिप और सार्वजनिक कार्यक्रमों की फुटेज को गलत तरह से पोस्ट कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, इस अभिनेत्री-राजनेता ने संसद में दिए अपने भाषण की एक रील रीपोस्ट की। इस भाषण में उन्होंने मंडी लोकसभा सीट जीतने के बाद एक कांग्रेस नेता द्वारा उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर जवाब दिया था। उन्होंने बताया कि जो वीडियो या फोटोज शेयर की जा रही हैं, वो फिल्मों और प्रोफेशनल इवेंट्स की हैं, न कि असल ज़िंदगी की।

मेरी फिल्म के किरदारों के क्लिप का इस्तेमाल करके Gen Z को भड़का रहे

उन्होंने लिखा, "आप मेरी फिल्म के किरदारों के क्लिप का इस्तेमाल करके… Gen Z को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो असल जिंदगी में, सड़क पर या स्कूल के कार्यक्रमों में भी वैसा ही कर सकती हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं?" उन्होंने आगे कहा, "युवाओं को गुमराह न करें; ये दोनों अलग-अलग बातें हैं।"

यह पोस्ट कंगना रनौत द्वारा 'जेन जी' छात्रों के विरोध प्रदर्शन के वायरल वीडियो की आलोचना करके विवाद खड़ा करने के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने इन वीडियो को "उल्टी लाने वाला" (puke-inducing) बताया था और कहा था कि क्लिप में दिखाई गई भाषा और व्यवहार "भद्दे" थे। उनकी इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है।

कंगना रनौत की आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो, कंगना अपनी 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'क्वीन' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'क्वीन 2' की तैयारी कर रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में फिल्म के सेट से केक काटने की तस्वीरें शेयर कीं, क्योंकि टीम ने फिल्म का एक शेड्यूल पूरा कर लिया है।

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Kangana Ranaut Generation Gutter Controversy

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कंगना रनौत

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

01 Aug 2026 11:58 am

Published on:

01 Aug 2026 11:56 am

Hindi News / Entertainment / Gen Z कंट्रोवर्सी के बीच कंगना रनौत का पुराना बयान आया सामने, सलमान खान के साथ काम न करने पर कही थी ये बात

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