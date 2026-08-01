Gen Z कंट्रोवर्सी के बीच कंगना रनौत का पुराना बयान आया सामने, सलमान खान के साथ काम न करने पर कही थी ये बात

Salman Khan Kangana Ranaut Friendship: एक्टर-पॉलिटिशियन कंगना रनौत इन दिनों देश में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणियों के कारण लगातार सुर्खियों में हैं और विरोध के दौरान उनके गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार की आलोचना कर रही हैं। इसके वहज से आलोचनाओं का भी सामन करना पड़ रहा है। इसी बीच, उनका एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि सलमान खान के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ कभी काम क्यों नहीं किया। उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में भी बात की और बताया कि इतने सालों में कई मौके मिलने के बावजूद, वे कभी एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए।