‘वो बाइक से पीछा करता, दीवारों पर नाम लिखता था’ अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने सिरफिरे आशिक को लेकर किया खुलासा

हाल ही में शुभांगी अत्रे ने एक बातचीत के दौरान का किस्सा शेयर किया। एक्ट्रेस ने इस डरावनी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि यह वाकया तब का है जब वह इंदौर में 10वीं या 11वीं कक्षा में पढ़ रही थीं। शुभांगी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, “वह आदमी लगातार बाइक से मेरा पीछा करता था। हद तो तब हो गई जब उसने सड़कों और इमारतों की दीवारों पर मेरा और अपना नाम एक साथ लिख दिया। हम जब भी अपने घर का दरवाजा खोलते, तो सामने की दीवार पर वह नाम लिखा दिखता था। यह बहुत ही डरावना और परेशान करने वाला दौर था।”