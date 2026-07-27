Laughter Chefs 3 Winner: ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ जीते अली गोनी और जन्नत जुबैर, एक्टर ने विजेता बन किया पहला पोस्ट, फोटो की शेयर

Laughter Chefs 3 winners Aly Goni And Jannat Zubair:टेलीविजन का पॉपुलर कुकिंग और कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 3' (Laughter Chefs Season 3) का शानदार फिनाले एपिसोड 26 जुलाई रविवार को प्रसारित हुआ। मुश्किल रेसिपीज, कुकिंग के अजीबोगरीब ट्विस्ट्स और दर्शकों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाले इस सीजन की ट्रॉफी अली गोनी (Aly Goni) और जन्नत जुबैर (Jannat Zubair) ने अपने नाम कर ली है। पूरे सीजन में दोनों ने अपनी बेहतरीन कुकिंग, शानदार तालमेल और जबरदस्त मनोरंजन से दर्शकों का दिल जीता और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शो जीतने के बाद अली ने एक शानदार पोस्ट भी शेयर किया और अपने दिल की बात लिखी।