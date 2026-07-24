‘धर्म नहीं, छात्रों के मुद्दों पर हो बात’, कुणाल कामरा के ‘सीता के पति’ वाले बयान पर एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा का रिएक्शन वायरल

कुणाल कामरा विवाद में कूदीं मन्नारा चोपड़ा। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- sbbxtra)
Mannara Chopra on Kunal Kamra Controversy: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की कजिन और एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा ने कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े विवाद पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी खास धर्म या विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
मन्नारा चोपड़ा ने कुणाल कामरा के "सीता का पति" वाले कमेंट पर बात की, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर हो रही है। उन्होंने कहा: "जब मंच पर खड़े होकर ऐसे दावे किए जाते हैं… सीता के पति और ऐसी बातें… और मैंने कहा कि मैं एक सेक्युलर इंसान हूं… ऐसे मंचों का इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने या किसी खास विचारधारा के बारे में बात करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"
इसके आगे मन्नारा चोपड़ा ने कहा, "आपको सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बात करनी चाहिए जिसने कुछ हासिल नहीं किया। इसके बजाय, वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर ने सोनम (वांगचुक) जी के बारे में बात की। मैं उस पर अपनी राय नहीं देना चाहती, और मैं क्यों दूं?"
उन्होंने आगे कहा, "यहां मामला छात्रों का है, और मुझे लगता है कि इसे ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए, न कि दूसरी चीजों पर और, आप जानते हैं, कि उन्होंने किस फिल्म का जश्न मनाया।"
मन्नारा की बात करें तो उन्होंने 2014 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और वो तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ जैसी अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में अपना एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु फिल्म "प्रेमा गीमा जंथा नई" से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, जिसमें उनके साथ श्रीरामा चंद्र थे। वहीं, मन्नारा ने अनुभव सिन्हा की फिल्म "जिंद" से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें करणवीर शर्मा उनके साथ थे। इसके अलावा साल 2015 में, एक्ट्रेस ने दो तमिल फिल्मों, "संडामरुथम" और "कावल" के गानों में स्पेशल अपीयरेंस दिया था।
मन्नारा ने "थिक्का" में साई धरम तेज के साथ लीड रोल भी निभाया। उन्होंने 2017 में "रोग" (Rogue) फिल्म से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया। 2023 में सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए "बिग बॉस" के 17वें सीज़न में शामिल होने के बाद वो बहुत पॉपुलर हो गईं। इतना ही नहीं वो शो की सेकंड रनर-अप भी रहीं।
उन्होंने "भूतमेट" (Bhootmate) से OTT डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने परी नाम की एक भूत का किरदार निभाया था। इसके बाद वो राज तरुण के साथ तेलुगु फिल्म "तिरागाबदारा सामी" (Thiragabadara Saami) और पंजाबी फिल्म "ओही चन्न ओही रातां" (Ohi Chann Ohi Raatan) में नजर आएंगी।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग