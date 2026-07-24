‘धर्म नहीं, छात्रों के मुद्दों पर हो बात’, कुणाल कामरा के ‘सीता के पति’ वाले बयान पर एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा का रिएक्शन वायरल

मन्नारा की बात करें तो उन्होंने 2014 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और वो तेलुगु, तमिल, हिंदी और कन्नड़ जैसी अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में अपना एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं। उन्होंने 2014 में तेलुगु फिल्म "प्रेमा गीमा जंथा नई" से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, जिसमें उनके साथ श्रीरामा चंद्र थे। वहीं, मन्नारा ने अनुभव सिन्हा की फिल्म "जिंद" से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें करणवीर शर्मा उनके साथ थे। इसके अलावा साल 2015 में, एक्ट्रेस ने दो तमिल फिल्मों, "संडामरुथम" और "कावल" के गानों में स्पेशल अपीयरेंस दिया था।