“मम्मी अब अकेली नहीं हैं” शेफाली जरीवाला के पेट डॉग सिम्बा की हुई मौत, पराग त्यागी ने किया पोस्ट

Shefali Jariwala pet dog Simba passes away: 'कांटा लगा' फेम मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) के निधन को अभी एक साल ही हुआ था कि उनके परिवार से एक और बेहद दुखद खबर सामने आई है। शेफाली जरीवाला के असमय निधन से टूटे उनके पति और अभिनेता पराग त्यागी (Parag Tyagi) पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शेफाली के जाने के बाद पराग के जीने का एकमात्र सहारा बना उनका पेट डॉग 'सिम्बा' (Simba) भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। खुद पराग ने इस खबर की पुष्टि करते हुए पोस्ट किया है।