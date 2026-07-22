CJP प्रदर्शन पर देवोलीना भट्टाचार्जी ने कसा तंज, भड़कते हुए बोलीं- स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर चल रहा एजेंडा

देवोलीना ने स्पष्ट किया कि हर नागरिक को शिक्षा प्रणाली की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है और इसमें सभी का समर्थन भी है, लेकिन मौजूदा आंदोलन अपने असली मकसद से पूरी तरह भटक चुका है। उन्होंने छात्रों को सचेत करते हुए लिखा कि कुछ लोग अपना राजनीतिक करियर बनाने के चक्कर में युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने और उसे जलाने की पूरी तैयारी में बैठे हैं। एक तो बर्गर खाते हुए ही दिख गया, तो सच्चाई यही है। पहले पेस्ट कंट्रोल करो, फिर सही मुद्दे के लिए लड़ो।"