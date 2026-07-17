18 साल बाद ‘तारक मेहता’ से ‘जेठालाल’ की हो रही छुट्टी? दिलीप जोशी ने खबरों पर तोड़ी चुप्पी

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Dilip Joshi Exit: पिछले कई दिनों से टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों के लिए एक खबर संकट बनकर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि शो से 18 साल बाद जेठालाल की छुट्टी हो रही है। उनका किरदार अब शो में खत्म हो रहा है। अब इन खबरों पर खुद जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा है दिलीप जोशी ने, चलिए जानते हैं।