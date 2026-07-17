18 साल बाद ‘तारक मेहता’ से ‘जेठालाल’ की हो रही छुट्टी? दिलीप जोशी ने खबरों पर तोड़ी चुप्पी

दिलीप जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (सोर्स- Instagram/ bollywoodbubbletelly)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Dilip Joshi Exit: पिछले कई दिनों से टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों के लिए एक खबर संकट बनकर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि शो से 18 साल बाद जेठालाल की छुट्टी हो रही है। उनका किरदार अब शो में खत्म हो रहा है। अब इन खबरों पर खुद जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा है दिलीप जोशी ने, चलिए जानते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले पर दिलीप जोशी ने कहा, 'अपने व्यूज कमाने के लिए लोग उट पटांग कुछ भी ऐसी कुछ मनघड़त कहानिया ऐसे वो पब्लिश कर देती है न्यूज एजेंसी है या मीडिया हाउस है उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके का मतलब आप कुछ ये पब्लिश करें प्रिंट करें उससे पहले एक बार जरा प्रोडक्शन हाउस से या जो भी जिसके बारे में जो बात हो रही है उसे एक बार आप कंफर्म कर ले कि ये सच है या गलत है।'
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