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18 साल बाद ‘तारक मेहता’ से ‘जेठालाल’ की हो रही छुट्टी? दिलीप जोशी ने खबरों पर तोड़ी चुप्पी

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Dilip Joshi Exit: करीब 18 साल के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जेठालाल का किरदार खत्म होने जा रहा है? अब इस सवाल का जवाब खुद दिलीप जोशी ने दिया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 17, 2026

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Dilip Joshi Exit

दिलीप जोशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (सोर्स- Instagram/ bollywoodbubbletelly)

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Dilip Joshi Exit: पिछले कई दिनों से टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों के लिए एक खबर संकट बनकर सोशल मीडिया पर फैल रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि शो से 18 साल बाद जेठालाल की छुट्टी हो रही है। उनका किरदार अब शो में खत्म हो रहा है। अब इन खबरों पर खुद जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी ने चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा है दिलीप जोशी ने, चलिए जानते हैं।

दिलीप जोशी ने खुद तोड़ी चुप्पी

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले पर दिलीप जोशी ने कहा, 'अपने व्यूज कमाने के लिए लोग उट पटांग कुछ भी ऐसी कुछ मनघड़त कहानिया ऐसे वो पब्लिश कर देती है न्यूज एजेंसी है या मीडिया हाउस है उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसके का मतलब आप कुछ ये पब्लिश करें प्रिंट करें उससे पहले एक बार जरा प्रोडक्शन हाउस से या जो भी जिसके बारे में जो बात हो रही है उसे एक बार आप कंफर्म कर ले कि ये सच है या गलत है।'

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Updated on:

17 Jul 2026 05:27 pm

Published on:

17 Jul 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / 18 साल बाद ‘तारक मेहता’ से ‘जेठालाल’ की हो रही छुट्टी? दिलीप जोशी ने खबरों पर तोड़ी चुप्पी

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