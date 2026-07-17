‘मेरे परिवार को बीच में मत लाओ’, ‘अलायंस’ शो में टूटा कुशल टंडन के सब्र का बांध, प्रोमो में छलका दर्द

Kushal Tandon Emotional Breakdown in Alliance Promo: प्राइम वीडियो इंडिया की रियलिटी सीरीज 'अलायंस' के नए टीजर में टीवी एक्टर कुशल टंडन को टूटा हुआ और भावुक दिखाया गया है, जिसको देखकर सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। बता दें कि इस प्रोमो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट वंशज सिंह की वापसी दिखाई गई है, जिनकी कॉम्पिटिशन में दोबारा एंट्री के बाद कुशल के साथ तीखी बहस होती है। एपिसोड के टेलीकास्ट होने से पहले ही दर्शकों के बीच इस तीखी बहस की चर्चा शुरू हो गई है।