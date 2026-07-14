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‘कौन सी औरत गाली नहीं देती है?’, Lock Upp 2 से बाहर आने के बाद पूजा-पाठ करने वाली सुनीता आहूजा ने गाली-गलौज पर दिया बयान

Sunita Ahuja Statement: रियलिटी शो 'Lock Upp 2' से स्वास्थ्य कारणों से बाहर आने के बाद सुनीता आहूजा ने अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज पर खुलकर बात की। और य भी बताया कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करती हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 14, 2026

Sunita Ahuja

सुनीता आहूजा का गाली-गलौज पर बयान वायरल। (फोटो सोर्स- instagram: officialsunitaahuja)

Sunita Ahuja Lock Upp 2: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपने मन की बात कही है, इस बार उन्होंने अपने बिंदास नेचर और गाली-गलौज का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण मिलने वाली आलोचनाओं पर बात की है। 'लॉक अप सीजन 2' में कुछ एपिसोड में नजर आने के बाद सुनीता ने अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से नेटफ्लिक्स इंडिया रियलिटी शो छोड़ दिया। तब से वो इंटरव्यूज में अपनी पर्सनैलिटी, धार्मिक प्रवृत्ति और इस बारे में खुलकर बात कर रही हैं कि जब कोई उनकी बेइज्जती करता है तो वो चुप क्यों नहीं रहतीं।

अगर कोई उनकी बेइज्जती करेगा तो वो चुप नहीं रहेंगी

ANI से बात करते हुए, सुनीता ने बताया कि जब कोई उन्हें उकसाता है तो उन्हें कड़ा जवाब देने में कुछ भी गलत क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा, “मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई आकर गाली देगा तो आप क्या बोलोगे, ‘भैया आपने एक दिया मुझे, आपको दो देता हूं, आप दो और दे दो?’ इतनी तो बेवकूफ नहीं हूं ना मैं। अगर आपको कोई उंगली करेगा तो आप क्या बोलेंगे, ‘भैया और कर लो?’ नहीं ना, बिल्कुल। अगर कोई आकर आपको गाली दे तो आप क्या कहेंगी? ‘भैया, एक दिया, दो दो, दो और दो?’ मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, है ना? अगर कोई आपको उकसाए तो आप क्या कहेंगी? ‘भैया, थोड़ा और करो?’ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं।”

महिलाओं से अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाहिए

सुनीता ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि महिलाओं को चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए। उनके अनुसार, अपने लिए खड़ा होना जरूरी है, और वो दूसरी महिलाओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने कहा, “मैं उन औरतों में से नहीं हूं कि सब चीजें बर्दाश्त करके बैठी रहूं। और मैं इससे सब औरतों को यही बोलती हूं कि भैया अपनी जिंदगी जियो और अपने लिए जियो। क्या गलत बोलती हूं? और कौन सी औरत गाली नहीं देती है, आप मुझे यह बताओ?

सुनीता आहूजा का बॉलीवुड डेब्यू

लॉक अप 2 शो से बाहर आते ही सुनीता आहूजा ने अपने बेटे की आने वाली में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए बताया कि फिल्म में वो यश की मां की भूमिका में नजर आएंगी। बता दें कि सुनीता इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं।

लॉक अप सीजन 2

बता दें कि नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' का प्रीमियर 27 जून को हुआ था। सुनीता आहूजा का शो में सफर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से छोटा हो गया, लेकिन शो में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, खासकर हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, राम कपूर, आकांक्षा चमोला और शिल्पा शिंदे जैसे कंटेस्टेंट्स को लेकर। ये शो हर हफ्ते शनिवार से गुरुवार तक आता है।

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Updated on:

14 Jul 2026 06:14 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:45 pm

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