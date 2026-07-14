‘कौन सी औरत गाली नहीं देती है?’, Lock Upp 2 से बाहर आने के बाद पूजा-पाठ करने वाली सुनीता आहूजा ने गाली-गलौज पर दिया बयान

ANI से बात करते हुए, सुनीता ने बताया कि जब कोई उन्हें उकसाता है तो उन्हें कड़ा जवाब देने में कुछ भी गलत क्यों नहीं लगता। उन्होंने कहा, “मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई आकर गाली देगा तो आप क्या बोलोगे, ‘भैया आपने एक दिया मुझे, आपको दो देता हूं, आप दो और दे दो?’ इतनी तो बेवकूफ नहीं हूं ना मैं। अगर आपको कोई उंगली करेगा तो आप क्या बोलेंगे, ‘भैया और कर लो?’ नहीं ना, बिल्कुल। अगर कोई आकर आपको गाली दे तो आप क्या कहेंगी? ‘भैया, एक दिया, दो दो, दो और दो?’ मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, है ना? अगर कोई आपको उकसाए तो आप क्या कहेंगी? ‘भैया, थोड़ा और करो?’ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं।”