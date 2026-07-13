‘हर्षद के साथ नहीं दिखनी चाहिए’, शिल्पा शिंदे के फरमान पर Lock Upp में फूट-फूटकर रोईं शिवांगी जोशी, घर में छिड़ी जंग

बता दें, तनाव का असर शिवांगी की सेहत पर भी देखने को मिला। लगातार बढ़ते दबाव के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय रूलर बने वरुण यादव ने हर्षद चोपड़ा को शिवांगी की देखभाल करने के लिए कहा। हालांकि, इसी बात को लेकर घर में एक और बहस छिड़ गई और देखते-ही-देखते पूरा माहौल गरमा गया। दरअसल, नए नियम और रिश्तों में बढ़ती दरार ने शो को और भी मजेदार बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या शिवांगी और हर्षद की दोस्ती घरवालों की रणनीति पर भारी पड़ पाएगी।