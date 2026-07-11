‘मुझ पर थूका गया, कहा- भीख मांगकर पॉडकास्ट में बुला रही थी’, lock upp में आकांक्षा चौधरी पर भड़कीं श्रेया कालरा

इसी दौरान घर में मौजूद आकांक्षा चमोला ने भी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने श्रेया का समर्थन करते हुए कहा कि किसी की प्राइवेट लाइफ या उसके सीक्रेट को गेम में इस्तेमाल करना गलत है। बातचीत के दौरान उन्होंने आकांक्षा चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रेया ने मेरे कई राज को उजागर कर गेम खेलने की कोशिश की। आकांक्षा चमोला ने ये भी कहा कि किसी की पर्सनल बातों का इस्तेमाल करके उसे कमजोर दिखाना सही रणनीति नहीं हो सकती।