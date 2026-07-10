Tech Mahindra की नौकरी छोड़ फिल्मों में लगाया दांव, साई मार्थंड की पहली फिल्म ने कमाए 40 करोड़ रुपये

लिटिल हार्ट्स की सफलता के बाद साई मार्थंड को तेलंगाना गद्दार फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म डायरेक्टर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वह अभिनेता अदिवी सेश के साथ अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फिल्म G2 की शूटिंग पूरी होने के बाद शुरू होगी। साई मार्थंड की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपनी नौकरी के साथ किसी बड़े सपने को भी जी रहे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने जुनून को करियर बनाया और पहली ही फिल्म से बड़ी सफलता हासिल की।