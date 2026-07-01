पंजाब में AAP सरकार ने लॉन्च की ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’, महिलाओं के खाते में पहुंचे 4500 रुपए

राज्य की 18 या उससे अधिक उम्र की महिलाएं 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' की पात्र होगी। योजना के तहत राज्य की सामान्य वर्ग की महिलाओं को कुल 3000 रुपए (प्रति माह एक हजार रुपए) मिले। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को कुल 4500 रुपए (प्रति माह 1500 रुपए) मिले। इस योजना के लभार्थियों के बारे में पंजाब सरकार का कहना है कि योजना के लिए 50 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इस योजना के लिए पंजीकरण करानी वाली अन्य महिलाओं को भी पात्रता के मुताबिक लाभ दिया जाएगा।