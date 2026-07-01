Women Beaten Video: रामगढ़ महोत्सव में चोरी के शक में 3 महिलाओं की बेदम पिटाई, कुर्सी से फोड़ा सिर, ये वीडियो हो रहा वायरल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित रामगढ़ पहाड़ में प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। 30 जून को महोत्सव का समापन हो गया। इसी बीच आज सोशल मीडिया पर कुछ महिलाओं की भीड़ द्वारा बेदम पिटाई का वीडियो वायरल (Women brutally beaten) हो रहा है। वीडियो रामगढ़ महोत्सव के दौरान का बताया जा रहा है। चोरी के शक में युवाओं और महिलाओं की भीड़ ने 3 महिलाओं की बेदम पिटाई की। वायरल वीडियो में कुछ युवा उक्त महिलाओं पर कुर्सियों से ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियों के प्रहार से एक महिला का सिर फट गया। महिलाएं माफी मांगती भी दिख रही है। इसी बीच कुछ लोगों ने उन्हें बचाया।