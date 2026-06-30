CBI Investigation: अब CBI करेगी भाजपा नेता समेत 3 लोगों की नृशंस हत्या की जांच, राज्य सरकार ने दी सहमति

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में 16 जून की रात भाजपा नेता समेत 3 लोगों की कार में जलाकर तथा फरसे से वार कर हत्या (Naugai Triple murder case) कर दी गई थी। जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रेत खनन और परिवहन के वर्चस्व को लेकर वारदात को भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी और उसके परिवार के सदस्यों तथा साथियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस तिहरे हत्याकांड मामले की परिजनों समेत करणी सेना द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 30 जून को एक अधिसूचना जारी की गई है।