BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता समेत 3 लोगों की हुई थी हत्या, पीडि़त परिवार से मिले पूर्व CM भूपेश बघेल, कहा- विधानसभा में उठाएंगे मामला

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नौगई में रेत खनन-परिवहन और वर्चस्व को लेकर भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की नृशंस हत्या (Brutal murder of BJP leader) की गई थी। तिहरे हत्याकांड के पीडि़त परिवार से बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त कर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। साथ ही पीडि़त परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस हत्याकांड का केस सीबीआई को सौंपे। वहीं उन्होंने मामले में माइनिंग और राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के पूरे पुलिस अमले को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने मामले को विधानसभा में भी उठाए जाने की बात कही।