MCB Job Alert: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 13 और 14 अगस्त को लगेगा प्लेसमेंट कैंप

जारी सूचना के अनुसार 13 अगस्त 2026 को शासकीय आईटीआई खड़गवां तथा 14 अगस्त 2026 को शासकीय आईटीआई जनकपुर में कैंप आयोजित होगा। दोनों स्थानों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने जिले के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से भी अपील की है कि वे अपने संस्थानों के छात्र-छात्राओं को इस प्लेसमेंट कैंप की जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवा निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के इस अवसर का लाभ उठा सकें। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह प्लेसमेंट कैंप विशेष अवसर है, जहां बिना किसी शुल्क के सीधे निजी कंपनी में रोजगार पाने का मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।