8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ में 9,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार! राजनांदगांव में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, EMC 2.0 को मिली मंजूरी

EMC 2.0 Approval: राजनांदगांव के ग्राम पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। परियोजना से ₹3,000 करोड़ से अधिक निवेश और करीब 9,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Aug 08, 2026

Chhattisgarh EMC 2.0

Chhattisgarh EMC 2.0: EMC 2.0 को मिली मंजूरी(photo-patrika)

Chhattisgarh EMC 2.0: छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राज्य में करीब 9,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जबकि ₹3,000 करोड़ से अधिक निवेश आने की संभावना है। परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) द्वारा किया जाएगा।

Chhattisgarh Industrial Development: केंद्र सरकार से ₹210.56 करोड़ की सहायता

EMC 2.0 योजना के तहत इस परियोजना की कुल लागत ₹432.08 करोड़ निर्धारित की गई है। इसमें केंद्र सरकार ने ₹210.56 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस मंजूरी के साथ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।

राज्य का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

नवा रायपुर में स्थापित पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के बाद यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा EMC होगा। इसके विकसित होने से उद्योगों को आधुनिक आधारभूत संरचना, औद्योगिक भूखंड और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

306 एकड़ में विकसित होगा आधुनिक औद्योगिक परिसर

यह क्लस्टर 306.56 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिसमें 150.56 एकड़ औद्योगिक भूखंड आरक्षित किए गए हैं। परिसर में रेडी-बिल्ट फैक्ट्री, निर्बाध बिजली और जल आपूर्ति, वेयरहाउस सहित अन्य आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना के लिए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं।

सेमीकंडक्टर और ईवी कंपनियों ने दिखाई रुचि

सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की चार एंकर कंपनियों ने इस क्लस्टर में निवेश की रुचि दिखाई है। इन कंपनियों ने करीब ₹365 करोड़ के प्रारंभिक निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे परियोजना की शुरुआत के साथ औद्योगिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

राज्य सरकार का कहना है कि EMC 2.0 परियोजना से लगभग 9,000 गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, ताकि स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही रोजगार मिल सके।

निवेशकों के लिए आसान होगी प्रक्रिया

उद्योग विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए त्वरित और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की है। 'वनक्लिक' सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भूमि आवंटन और आवश्यक स्वीकृतियां तय समयसीमा में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' को मिलेगा बढ़ावा

यह परियोजना 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मजबूत करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, कंपोनेंट निर्माण और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Chhattisgarh IAS Transfer: 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना, राज्य शासन ने जारी किया आदेश

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh IAS Transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 11:16 am

Published on:

08 Aug 2026 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / छत्तीसगढ़ में 9,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार! राजनांदगांव में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, EMC 2.0 को मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment
Patrika Special News

Collector Transfer Order: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 5 राजस्व अधिकारियों का तबादला, लिस्ट जारी

Collector Transfer Order
राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बेटियों का कमाल, स्मार्ट छड़ी से लेकर सोलर आधारित स्मार्ट छतरी बनाई, बना विज्ञान की नई पहचान

Government School innovation
Patrika Special News

डोंगरगढ़ BJP में इस्तीफों का दौर जारी, नई नियुक्ति के अगले दिन ही सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने छोड़ा पद

Pankaj Agrawal Resignation
राजनंदगांव

पत्रिका एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ का यह विश्वविद्यालय बना दुनिया की पसंद, 23 देशों के 253 छात्रों ने किया आवेदन

Chhattisgarh News
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.