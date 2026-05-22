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AC-कूलर और EV चार्जिंग से बढ़ा बिजली संकट, छत्तीसगढ़ में 7100 MW तक पहुंची पीक डिमांड

Chhattisgarh Heatwave Electricity Load: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। एयर कंडीशनर, कूलर और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती खपत से बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव बन गया है, जिससे दुर्ग-भिलाई समेत कई इलाकों में लोड तेजी से बढ़ा है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 22, 2026

Chhattisgarh Power Demand

Chhattisgarh Power Demand(photo-parika)

Chhattisgarh Power Demand: छत्तीसगढ़ में इस बार मई की भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के साथ-साथ बिजली व्यवस्था पर भी भारी दबाव डाल दिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, एयर कंडीशनर (AC), कूलर और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग ने राज्य की बिजली व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव डाल दिया है। वहीँ दुर्ग-भिलाई में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचते ही बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती चार्जिंग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

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