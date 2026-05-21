क्या प्रकृति दे रही है चेतावनी! सुपर अल नीनो से क्यों डर रहे वैज्ञानिक, क्यों है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा?

Super El Nino 2026: पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। हर साल रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। कहीं महीनों सूखा पड़ रहा है, तो कहीं कुछ देर की बारिश ही शहरों को डूबो रही है। अब वैज्ञानिक जिस खतरे को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं उसका नाम है 'सुपर अल नीनो।' समुद्र में उठने वाली वो गर्म लहरें जो भारत के मानसून, खेती, पानी और इंसानी जिंदगी तक सब कुछ बदल सकती है। दुनिया भर पर इसका खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक बार-बार चेता रहे हैं। आखिर यह कितना खतरनाक है और क्यों इसे प्रकृति के लिए चेतावनी माना जा रहा है… पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट