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Cellular Dehydration: मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिहाइड्रेशन, डॉक्टर्स से जानें कैसे हमारी आदतें शरीर को कर रही हैं अंदर से सूखा, क्या हैं बचाव

Cellular Dehydration: क्या AC और चाय-कॉफी की आदत आपके शरीर को अंदर से सुखा रही है? जानें मॉडर्न लाइफस्टाइल से होने वाले डिहाइड्रेशन के कारण, लक्षण और डॉक्टर्स के बचाव के उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 07, 2026

Cellular Dehydration Water loss Corporate Culture Water rich foods

बिना पसीना डिहाइड्रेशन?(Photo: AI)

Cellular Dehydration Connection with Lifestyle :आज की व्यस्त जिंदगी के दौर में जहां, स्क्रीन से चिपकी आंखें और वातानुकूलित (AC) बंद कमरों ने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इस आधुनिक जीवनशैली (Modern Lifestyle) ने हमें सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे स्वास्थ्य को कई अनजाने खतरे भी दिए हैं। इन्हीं में से एक गंभीर और साइलेंट बीमारी है क्रोनिक डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की लगातार कमी)।

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