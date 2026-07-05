Eating habits in kids: क्या है सतरंगी थाली का जादू जो बच्चों को बनाएगा सुपर हेल्दी? जानिए

क्या है सतरंगी थाली का जादू? (Photo :AI)
Eating habits in kids: अक्सर पैरेंटिंग व्हाट्सऐप ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स पर माताओं का एक ही चिंता होती है। मेरा बच्चा हरी सब्जियां देखते ही मुंह बना लेता है, उसे बस आलू, नूडल्स, पास्ता या ब्रेड जैसी 'बेज' (Beige) चीजें ही पसंद आती हैं। मैं उसे पालक या ब्रोकली कैसे खिलाऊं? यदि आप भी हर रोज डाइनिंग टेबल पर बच्चे को एक चम्मच सब्जी खिलाने के लिए 'युद्ध' लड़ते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि बच्चों पर दबाव डालना या उन्हें डांटना इसका समाधान नहीं है। भोजन के साथ बच्चों का रोज का अनुभव कैसा है, यही छोटी-छोटी बातें यह तय करती हैं कि वे बड़े होकर क्या खाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं पीडियाट्रिशियन से कि कैसे बच्चों को रखे सुपर हेल्दी।
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