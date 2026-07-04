सहकारिता का ‘पिंक मॉडल’ बना मिसाल! महिला समूहों ने गांव से बाजार तक बदल दी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जानें कैसे

International Co-operative Day 2026: रायपुर@ताबीर हुसैन। एक समय था जब सहकारिता का अर्थ केवल बचत और ऋण की व्यवस्था तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज यह अवधारणा पूरी तरह बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता अब महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। प्रदेश की हजारों महिलाएं स्व-सहायता समूहों और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं।