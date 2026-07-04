Chronic Stress : 20 में सफेद बाल और 30 में याददाश्त कमजोर! मनोचिकित्सक से जानिए क्या क्रोनिक स्ट्रेस आपको समय से पहले बूढ़ा बना रहा है

Chronic Stress : आज की हाइपर-कनेक्टेड डिजिटल लाइफस्टाइल में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो बीमारियां या शारीरिक बदलाव पहले 50 या 60 की उम्र के बाद दिखाई देते थे, वे अब 20 और 30 साल के युवाओं में आम हो चुके हैं। आज के दौर में कॉरपोरेट मीटिंग्स में बैठे 25 साल के युवाओं के सिर पर सफेद बाल (Premature Greying) चमक रहे हैं, तो वहीं 32 साल के प्रोफेशन्ल्स को चाबी कहां रखी है, या कल किससे क्या बात हुई थी, यह सब याद रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है।