India’s Health Sector: टेलीमेडिसिन से एआई (AI) तक, बदलती भारतीय चिकित्सा और भविष्य की चुनौतियां

India's Health Sector : हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय की याद में 'नेशनल डॉक्टर्स डे' मनाया गया। लेकिन यह दिन सिर्फ डॉक्टरों के प्रति आभार जताने का दिन नहीं है। यह दिन इस बात का आकलन करने का भी है कि भारत का मेडिकल सिस्टम पिछले कुछ दशकों में कहाँ से कहां पहुंच चुका है और आने वाले सालों में हमारी सेहत की दुनिया कितनी बदलने वाली है। एक समय था जब देश के किसी ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाके में रहने वाले मरीज को एक अच्छे कंसल्टेशन या सुपर-स्पेशियलिटी इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन आज, भारत का हेल्थकेयर सिस्टम एक बड़े तकनीकी और ढांचागत (Infrastructure) बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस डॉक्टर्स डे पर हमने देश के तीन जाने-माने चिकित्सा विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के बदलते चेहरे और आने वाले कल की तस्वीर साझा की।