क्या यूरोप की भीषण गर्मी है भारत के कल की तस्वीर! आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत

Climate Change in India Europe give warning: यूरोप की भीषण गर्मी भारत के लिए भी चेतावनी। (Photo Source: AI Generated)
Climate Change in India: यूरोप इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार झेल रहा है। कई देशों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। सड़कें पिघल रही हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार चेतावनी जारी कर रही हैं। भीषण गर्मी में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। वर्तमान यूरोपीय देशों पर कहर ढा रहा है, मौसम वैज्ञानिक इसे सामान्य मौसम नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का परिणाम मान रहे हैं। अगर बदलती जलवायु का असर यूरोप पर नजर आ सकता है तो इसे दुनिया भर के लिए बड़ा अलर्ट कहा जा सकता है। अब सवाल यूरोप का नहीं बल्कि, हमारे देश भारत को लेकर भी उठते हैं। क्या भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है? क्या सच में भारत में सर्दी का सीजन छोटा हो चला है? क्या गर्मियों के बढ़ते दिनों के साथ ही तापमान में भी बदलाव देखा जा रहा है? भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र के पिछले 100 से ज्यादा वर्षों के मौसमी रिकॉर्ड, वैज्ञानिक शोध और हालिया अध्ययनों पर जब नजर घुमाई गई, तो तस्वीर चौंकाने वाली बन गई। पढ़ें संजना कुमारी की खास रिपोर्ट…
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