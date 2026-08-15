स्वतंत्रता दिवस पर 21 तोपों की सलामी में गूंजी जबलपुर में बनी 105 एमएम लाइट फील्ड गन, 1984 से हो रहा उत्पादन

105mm Light Field Gun : लाल किले से गूंजी जबलपुर की स्वदेशी एलएफजी की गर्जना, PC- Rajasthan Patrika
15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराए जाने के साथ ही देश की आजादी का जश्न पारंपरिक 21 तोपों की सलामी हुई। इस सलामी में जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) में निर्मित स्वदेशी 105 एमएम लाइट फील्ड गन (एलएफजी) भी गूंजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण के साथ ही निर्धारित क्रम में एलएफजी से फायरिंग कर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया गया। 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी 105 एमएम स्वदेशी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी की पुष्टि की गई है।
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