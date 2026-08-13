Marital Crime : ‘पति परमेश्वर’ से ‘किलर वाइफ’ तक? मालवांचल में रिश्तों के टूटने की गहन पड़ताल

मालवांचल में चार मामलों की तहकीकात (Photo: Rajasthan Patrika)
Marital Crime : भारतीय समाज में विवाह को सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का रिश्ता माना जाता है। खासकर मालवांचल जैसे सामाजिक रूप से पारंपरिक क्षेत्र में लंबे समय से ‘पति परमेश्वर’ की धारणा इस रिश्ते की मजबूत सामाजिक नींव रही है्र लेकिन पिछले कुछ महीनों में सामने आए हत्या के कुछ मामलों ने इसी धारणा के सामने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है, क्या पति-पत्नी के रिश्ते के भीतर पनप रहा अविश्वास अब हिंसा की खतरनाक सीमा तक पहुंच रहा है?
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