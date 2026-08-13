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Patrika Special News

Indo-Pak Border Tourism: सरहद एक, रंग जुदा-जुदा: पंजाब बॉर्डर गुलजार, राजस्थान अब भी बेकरार

भारत-पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर पर वाघा-अटारी सीमा को पर्यटन की पहचान मिल गई लेकिन राजस्थान में सरहद का पर्यटन कैनवास अब भी बेनूर है। भारत के 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर महेन्द्रसिंह शेखावत की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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महेन्द्रसिंह शेखावत

Aug 13, 2026

India Pakistan Border Tourism

पाकिस्तान के साथ लगते भारत के दो बॉर्डर की कहानी (ChatGPT)

Indo-Pak Border Tourism: सरहद पर जवान वही। तारबंदी वही। सामने पाकिस्तान भी वही, लेकिन तस्वीर दो राज्यों में अलग-अलग है। पंजाब में शाम होते ही सीमा देखने वालों की भीड़ जुटती है। कदमताल करती जवानों की टुकड़ी के साथ कैमरे चमकते हैं और तिरंगा उतरते ही तालियों की गूंज होती है। राजस्थान में भी सरहद है, पंजाब से कहीं लंबी। फर्क इतना है कि यहां सरहद के साथ जुड़ी कहानियां तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें एक मुकम्मल पर्यटन अनुभव में पिरोने का इंतजार अब भी है।

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