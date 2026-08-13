Indo-Pak Border Tourism: सरहद एक, रंग जुदा-जुदा: पंजाब बॉर्डर गुलजार, राजस्थान अब भी बेकरार

पाकिस्तान के साथ लगते भारत के दो बॉर्डर की कहानी (ChatGPT)
Indo-Pak Border Tourism: सरहद पर जवान वही। तारबंदी वही। सामने पाकिस्तान भी वही, लेकिन तस्वीर दो राज्यों में अलग-अलग है। पंजाब में शाम होते ही सीमा देखने वालों की भीड़ जुटती है। कदमताल करती जवानों की टुकड़ी के साथ कैमरे चमकते हैं और तिरंगा उतरते ही तालियों की गूंज होती है। राजस्थान में भी सरहद है, पंजाब से कहीं लंबी। फर्क इतना है कि यहां सरहद के साथ जुड़ी कहानियां तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें एक मुकम्मल पर्यटन अनुभव में पिरोने का इंतजार अब भी है।
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