10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Chhattisgarh Naxal rehabilitation: कभी हाथों में थी बंदूक, आज कोसा सिल्क में मुस्कुराया बस्तर, आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने लिखी बदलाव की कहानी

Naxal Rehabilitation in Bastar: सुकमा की 9 आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं अब कोसा सिल्क और हथकरघे से जुड़कर नई पहचान बना रही हैं। रायपुर में रैंप वॉक कर दिखाया बदलते बस्तर का चेहरा।
3 min read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Aug 10, 2026

Chhattisgarh Naxal rehabilitation

आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर उतरीं (Photo Patrika)

Naxal Rehabilitation: कभी बस्तर के जंगलों में बंदूक थामे संघर्ष की राह पर चलने वाली सुकमा जिले की 9 आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं शुक्रवार को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जब कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप पर उतरीं तो पूरा माहौल बदलते बस्तर की कहानी कहता नजर आया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में इन महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर पुनर्वास के बाद उनके जीवन में आए बदलाव की प्रेरक तस्वीर पेश की।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

नक्सल क्षेत्र की गनेशी ने बकरियों से बदली अपनी किस्मत, 10 से शुरू हुआ सफर पहुंचा 200 के पार, अब दूसरों को ऐसे बना रहीं आत्मनिर्भर

Ganesi Markam Success Story
Patrika Special News

Gen Z की नेक्स्ट पीढ़ी भी मुखर… नारे से आगे अब हक की आवाज बन रही जेन अल्फा

Gen Alpha
Patrika Special News

Success Story: "हर इंसान का अपना एवरेस्ट होता है" रायपुर की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या का प्रेरक संदेश

Success Story
Patrika Special News

गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment
Patrika Special News

दहेज में मांगे थे सिर्फ 7 पौधे, अब 12 राज्यों में मुफ्त बांट रहे हरियाली की उम्मीद… जानें बालोद के ‘बीज दूत’ भोज साहू की प्रेरक कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.