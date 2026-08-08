8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Gen Z की नेक्स्ट पीढ़ी भी मुखर… नारे से आगे अब हक की आवाज बन रही जेन अल्फा

सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ अब बच्चों की आवाज भी तेज हो रही है। जर्जर भवन, शौचालयों, पेयजल, शिक्षकों की कमी इत्यादि सुविधाओं के अभाव के बीच Gen Alpha के छात्र विरोध और सवालों के साथ अब सड़क पर उतर रहे हैं। पढ़िए गोविंद ठाकरे की विस्तृत रिपोर्ट
5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

गोविंद ठाकरे

Aug 08, 2026

Gen Alpha

जेन अल्फा भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुखर विरोध कर रहे हैं। (ChatGpt)

Gen Z To Gen Alpha: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के खिलाफ अब सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि जेन अल्फा (Gen Alpha) भी खुलकर आवाज उठाने लगी है। स्कूलों में तालेबंदी से लेकर प्रशासनिक कार्यालयों तक मार्च, घेराव और प्रदर्शन इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से अधिक सजग और मुखर है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Success Story: "हर इंसान का अपना एवरेस्ट होता है" रायपुर की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या का प्रेरक संदेश

Success Story
Patrika Special News

गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment
Patrika Special News

दहेज में मांगे थे सिर्फ 7 पौधे, अब 12 राज्यों में मुफ्त बांट रहे हरियाली की उम्मीद… जानें बालोद के ‘बीज दूत’ भोज साहू की प्रेरक कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बेटियों का कमाल, स्मार्ट छड़ी से लेकर सोलर आधारित स्मार्ट छतरी बनाई, बना विज्ञान की नई पहचान

Government School innovation
Patrika Special News

बारिश आते ही बाजार में छा जाता है फूटू, जानिए छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी की खासियत

Chhattisgarh Wild Mushroom
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.