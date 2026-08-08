Gen Z की नेक्स्ट पीढ़ी भी मुखर… नारे से आगे अब हक की आवाज बन रही जेन अल्फा

Gen Z To Gen Alpha: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के खिलाफ अब सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि जेन अल्फा (Gen Alpha) भी खुलकर आवाज उठाने लगी है। स्कूलों में तालेबंदी से लेकर प्रशासनिक कार्यालयों तक मार्च, घेराव और प्रदर्शन इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से अधिक सजग और मुखर है।