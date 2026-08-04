बारिश आते ही बाजार में छा जाता है फूटू, जानिए छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी की खासियत

Chhattisgarh Wild Mushroom: बारिश आते ही बाजार में छा जाता है फूटू(photo-patrika)
Chhattisgarh Wild Mushroom: छत्तीसगढ़ में सावन की बारिश शुरू होते ही जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला जंगली फूटू (मशरूम) बाजारों में पहुंच गया है। स्वाद और पोषण से भरपूर यह मौसमी वन उपज इन दिनों रायपुर सहित कई शहरों में करीब 1200 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। सीमित समय के लिए उपलब्ध होने के कारण इसकी मांग हर साल सावन में तेजी से बढ़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में इसे पारंपरिक व्यंजन माना जाता है, जबकि शहरों में लोग इसके खास स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण महंगी कीमत चुकाकर भी इसे खरीद रहे हैं।
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