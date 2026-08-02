Chhattisgarh Inspirational Story: एक कम्प्यूटर, सैकड़ों सपने… जानें कैसे शिक्षिका पल्लवी सिंह बदल रहीं गांव के बच्चों की दुनिया

Pallavi Singh teacher Janjgir Champa: डिजिटल युग में जहां कम्प्यूटर और इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए यह सुविधा एक सपना है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम रोगदा में भी कुछ समय पहले तक यही स्थिति थी। गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल तो हैं, लेकिन कम्प्यूटर सेंटर, डिजिटल क्लास या तकनीकी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में बच्चों का डिजिटल दुनिया से परिचय बेहद सीमित था।