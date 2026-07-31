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Patrika Special News

Patrika Special: OTT के दौर में भी सुपरहिट हो सकती हैं प्रेमचंद की कहानियां, छत्तीसगढ़ के फिल्मकारों ने खोला राज

Munshi Premchand Jayanti 2026: आज मनोरंजन की दुनिया ओटीटी और वेब सीरीज के इर्द-गिर्द घूम रही है, जहां दर्शक दमदार कंटेंट की तलाश में रहते हैं। ऐसे दौर में प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नजर आती हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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ताबीर हुसैन

Jul 31, 2026

Munshi Premchand Jayanti 2026

प्रेमचंद जयंती पर खास (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@ताबीर हुसैन। Munshi Premchand Jayanti 2026: मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। दर्शकों की पसंद अब सिर्फ बड़े सितारों पर नहीं, बल्कि दमदार कहानी और प्रभावशाली कंटेंट पर टिकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ऐसे विषयों और कहानियों को नई पहचान दी है, जिनमें मजबूत कथानक, भावनात्मक गहराई और सामाजिक सरोकार हों। ऐसे दौर में हिंदी साहित्य के अमर कथाकार प्रेमचंद की रचनाएं पहले से ज्यादा प्रासंगिक नजर आती हैं।

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