डिजिटल एस्टेट प्लानिंग में दुनिया आगे, भारत पीछे क्यों? अब तक स्पष्ट नहीं कानून?

Digital Estate Planing Inheritance Law India: हम डिजिटल दुनिया में जीना शुरू कर चुके हैं। आपके ई मेल्स, आपकी गूगल लाइफ, आपकी इनकम का साधन आज यूट्यूब भी है। क्लाउड में रखे दस्तावेज और ऐसी ही कई डिजिटल संपत्तियां आज हर घर की विरासत हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आज हमारी भौतिक संपत्ति की तरह ही डिजिटल संपत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी हैं, कि आपको सोचना होगा कि आपके बाद इस पर आपके किस उत्तराधिकारी कौन होगा? इस तर्क पर आज मुझे एक बीमा कंपनी की ये लाइन याद आ गई 'जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी।' लेकिन आज भी हम जीवन के बाद सबसे पहले भौतिक संपत्ति की ही चिंता कर रहे हैं.. हमारा घर, जमीन और बैंक खातों की विरासत किसकी होगी? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी डिजिटल संपत्ति आपके बाद भी बनी रहना चाहिए। दरअसल दुनिया के कई देशों ने इन डिजिटल एसेट्स के उत्तराधिकार के लिए कानूनी व्यवस्था विकसित कर ली है, लेकिन भारत में आज भी ऐसा कोई स्पष्ट और समर्पित कानून नहीं है। वहीं इसे लेकर हम यूजर्स भी अभी तक उतने जागरूक नहीं हैं। नतीजा, डिजिटल अकाउंट और ऑनलाइन संपत्तियों के बारे में जानने और उन पर अपना अधिकार पाने के लिए परिवारों को कानूनी और तकनीकी दोनों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए सिर्फ एक केस से समझें डिजिटल एस्टेट प्लानिंग और विरासत की पूरी तस्वीर…