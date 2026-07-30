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America New H-1B वीजा पॉलिसी, क्या सिर्फ भारतीयों के लिए चुनौती या भारत के लिए सुनहरा मौका?

America new H1B visa policy: अमेरिका की नई H-1B वीजा नीति ने भारतीय छात्रों और आईटी प्रोफेशनल्स के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ मुश्किलों की कहानी है या फिर भारतीयों के लिए नया मौका और भारत के लिए वैश्विक प्रतिभा, निवेश और नवाचार को अपने पक्ष में करने का नया अवसर भी है? आधिकारिक आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर patrika.com पर संजना कुमार के साथ पढ़ें H-1B VISA की व्यवस्था बदलने से क्या-क्या बदलेगा और कैसे? अमेरिका की नई H-1B नीति भारतीय छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए क्यों अहम, समझिए पूरा गणित...
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भारत

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Sanjana Kumar

Jul 30, 2026

America New H 1B Policy

America New H 1B Policy: अमेरिका के इस बदलाव से क्या भारतीयों की बढ़ी चिंता या फिर भारत के लिए है दुनिया में सिरमौर बनने का सुनहरा मौका? (AI Creative)

America new H1B visa policy: अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए H-1B वीजा हमेशा सबसे भरोसेमंद रास्ता रहा है। लेकिन अब यह रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहा। अमेरिका ने H-1B व्यवस्था में यह कहते हुए कई अहम बदलाव किए हैं कि फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा और केवल योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे भारतीय छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों की चिंता बढ़ी है। लेकिन यह तो H-1B वीजा की बदली व्यवस्था की कहानी का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू पर भी नजर डालनी होगी कि अगर अमेरिका के दरवाजे थोड़े संकरे होते हैं, तो क्या भारत अपनी प्रतिभाओं को देश में ही रोक कर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च की ताकत बना सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है।

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