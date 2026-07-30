America New H-1B वीजा पॉलिसी, क्या सिर्फ भारतीयों के लिए चुनौती या भारत के लिए सुनहरा मौका?

America new H1B visa policy: अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए H-1B वीजा हमेशा सबसे भरोसेमंद रास्ता रहा है। लेकिन अब यह रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहा। अमेरिका ने H-1B व्यवस्था में यह कहते हुए कई अहम बदलाव किए हैं कि फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा और केवल योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। इससे भारतीय छात्रों, आईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों की चिंता बढ़ी है। लेकिन यह तो H-1B वीजा की बदली व्यवस्था की कहानी का एक ही पहलू है। दूसरे पहलू पर भी नजर डालनी होगी कि अगर अमेरिका के दरवाजे थोड़े संकरे होते हैं, तो क्या भारत अपनी प्रतिभाओं को देश में ही रोक कर टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च की ताकत बना सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है।