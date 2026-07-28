Balod News: जूती में छिपे बिच्छू ने छीन ली थी 4 साल की बेटी, अब 10 साल से हर घर को जगा रहे हैं पिता

बालोद के संजय नगर निवासी शैलेंद्र शर्मा (Photo Patrika)
Balod Scorpion Sting: एक पिता के लिए अपनी संतान को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत दर्द को समाज की ताकत बना देते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के संजय नगर निवासी शैलेंद्र शर्मा की कहानी ऐसी ही है। 10 साल पहले बिच्छू के डंक ने उनकी चार वर्षीय बेटी प्रगति को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस हादसे ने एक परिवार की खुशियां तो खत्म कर दीं, लेकिन उसी दर्द ने एक ऐसे जनजागरूकता अभियान को जन्म दिया, जिसने आज हजारों लोगों को सावधान रहना सिखाया है।
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