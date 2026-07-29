एक कानून जिसने बदल दिया बस्तर का जंगल! जानें 1972 से 2026 तक का सफर

बस्तर जंगल का 50 साल का इतिहास (photo source- Patrika)
Bastar Forest History: आज इंद्रावती टाइगर रिजर्व का नाम देश के महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण क्षेत्रों में लिया जाता है। यहां बाघों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे गश्त, कैमरा ट्रैप, आधुनिक तकनीक और विशेष निगरानी अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन करीब पांच दशक पहले यही जंगल बिल्कुल अलग पहचान रखते थे। उस दौर में बस्तर के घने जंगल देशभर के शिकार प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। वन विभाग की अनुमति लेकर लोग चीतल, सांभर और अन्य वन्यजीवों का शिकार करने आते थे। यह पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया मानी जाती थी।
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