छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बेटियों का कमाल, स्मार्ट छड़ी से लेकर सोलर आधारित स्मार्ट छतरी बनाई, बना विज्ञान की नई पहचान

Chhattisgarh Government School: राजनांदगांव सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा एक बार फिर सामने आई है। शासकीय हाई स्कूल पनेका की तीन छात्राओं ने ऐसे उपयोगी वैज्ञानिक मॉडल तैयार किए हैं, जिन्हें भारत सरकार की इंस्पायर अवॉर्ड योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। खास बात यह है कि एक ही विद्यालय के तीन मॉडल का राज्य स्तर तक पहुंचना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विज्ञान विषय की व्याख्याता शाहीन खान के मार्गदर्शन में तैयार इन मॉडलों में विज्ञान और समाज की जरूरतों का अनूठा मेल देखने को मिलता है। कक्षा 10वीं की छात्राओं लीनिमा, डोमेश्वरी और आयुषी देवांगन ने अपनी रचनात्मक सोच को ऐसे आविष्कारों का रूप दिया है, जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकते हैं।