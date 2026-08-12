Story of Rupai Hill: जहां सिर्फ पत्थर थे, वहां लौट आई हरियाली और भालू, महासमुंद के हेडमास्टर ने बदल दी पहाड़ी की तस्वीर

Rupai Hill: जामुन और बेर के पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, चट्टानों की दरारों से झांकते पीपल-बरगद और जंगलों में लौटते भालू, यह सुखद दृश्य महासमुंद जिले के रूपई पहाड़ी का है। चार साल पहले तक वीरान और बेकार समझी जाने वाली यह पहाड़ी आज हरियाली की चादर ओढ़ ली है। पहाड़ी में चटाई अभियान की बदौलत यहां न सिर्फ भूजल स्तर सुधरा है, बल्कि वन्यजीवों का बसेरा भी लौट आया है।