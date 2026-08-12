Child Malnutrition in MP: हड्डियों का ढांचा बना ‘सरकार का लक्ष्य’, कुपोषण से हजारों मासूमों का बचपन दांव पर

मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण के आंकड़ें बेहद खराब हैं। (Photo: Rajasthan Patrika)
Child Malnutrition: हड्डियों से चिपका मांस, अंगुलियों जैसी पतली बांहें और टांगें, धंसी हुई आंखें, भीतर तक समाया पेट और महज 3 किलो 355 ग्राम वजन। दो साल का लक्ष्य चौधरी अपनी उम्र से कई गुना छोटा नजर आता है। कांचघर निवासी नीलम चौधरी के बेटे लक्ष्य की हालत कुपोषण की उस भयावह तस्वीर को सामने लाती है, जिसे सरकारी आंकड़ों में अक्सर सिर्फ एक संख्या के रूप में दर्ज किया जाता है।
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