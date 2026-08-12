Child Malnutrition in MP: हड्डियों का ढांचा बना ‘सरकार का लक्ष्य’, कुपोषण से हजारों मासूमों का बचपन दांव पर

कुपोषण सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन मासूम चेहरों की हकीकत है, जिनका बचपन भूख, बीमारी और बदहाली के बीच दम तोड़ रहा है। जबलपुर के पनागर की सात माह की वैष्णवी का वजन महज 4 किलो है, वहीं दो साल के लक्ष्य का वजन सिर्फ 3.355 किलो दर्ज किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के लिए चल रही पोषण योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है। जबलपुर से लेकर पूरे मध्यप्रदेश तक कुपोषण की यह तस्वीर सवाल खड़े करती है कि सरकारी इंतजामों के बावजूद हजारों मासूम आज भी स्वस्थ बचपन से क्यों दूर हैं। पढ़िए शुभम सिंह बघेल की रिपोर्ट

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