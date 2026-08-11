14 साल की उम्र में शादी, 15 साल तक कमरे में कैद… फिर मिट्टी से रच दी दुनिया, जानिए छत्तीसगढ़ के सोनाबाई राजावर की कहानी

Sonabai Rajawar Story: कैद में जन्मी एक नई दुनिया(photo-patrika)
Sonabai Rajawar Story: छत्तीसगढ़ की धरती ने कई ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कला से दुनिया को चौंकाया। उन्हीं नामों में सबसे प्रेरणादायक नाम है सोनाबाई राजावर का। वे केवल एक लोक कलाकार नहीं थीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और सृजन की ऐसी मिसाल थीं, जिन्होंने यह साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि कल्पना जीवित हो तो इंसान अपनी दुनिया खुद बना सकता है। उनकी कहानी सिर्फ कला की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बंद कमरे की कैद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया।
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