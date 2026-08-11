स्वतंत्रता दिवस विशेष: कौन हैं 1857 की क्रांति के हीरो राजा राव कदम, जिन्होंने अंग्रेजों को दी थी खुली चुनौती

भारत देश इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस हर साल की तरह ही काफी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का जिक्र अवश्य होता है। इस आजादी के अवसर पर जब भी 1857 की क्रांति का जिक्र होता है, तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे क्रांतिकारियों का नाम सबसे पहले याद आते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ की धरती पर एक स्थानीय राजा राव कदम सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था।