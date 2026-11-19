न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का 8 साल का अनुभव है। फिलहाल, राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम में स्पेशल डेस्क पर कार्यरत हैं। मुख्य तौर पर नेशनल, इंटरनेशनल, यूटिलिटी, पब्लिक इश्यू, ह्यूमन बिहेवियर और मेडिकल सेक्टर एवं विज्ञान के वास्तविक शोधों पर आधारित खबरें लिखते हैं। पॉलिटिक्स, क्राइम और सोशल मीडिया वायरल खबरों को स्पेशल ट्रीटमेंट करने का हुनर रखते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत 2018 में भारत समाचार न्यूज चैनल- लखनऊ से इंटर्न के तौर पर की थी। भारत समाचार के बाद INDIA WATCH न्यूज चैनल- लखनऊ में 1 साल तक कैमरामैन (स्टूडियो) के रूप में सेवा दी। इसके बाद ईटीवी भारत डिजिटल टीम- हैदराबाद में उत्तर प्रदेश डेस्क पर लगातार 4 साल कार्य किया। खबरें लिखने के साथ ही वीडियो एडिटिंग, इनपुट टीम और कैमरा हैंडल करने का अनुभव है। ईटीवी के बाद Way2News मोबाइल एप्प- हैदराबाद में लगातार 3 साल कार्य किया है। हैदराबाद के बाद जयपुर में कार्यरत हैं। विनय शाक्य से ऑफिशियल मेल vinay.shakya@in.patrika.com पर संपर्क कर सकते हैं।