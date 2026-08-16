Patrika Interview: बस्तर के उन रास्तों पर दौड़ी बाइक, जहां कभी जाने से भी डरते थे लोग, गृहमंत्री विजय शर्मा ने ‘पत्रिका’ से खास बातचीत में कही यह बात

गृहमंत्री विजय शर्मा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bastar Tiranga Yatra: बस्तर में लंबे समय तक हिंसा और नक्सलवाद के कारण जिन इलाकों में आम लोगों का पहुंचना भी मुश्किल था, वहां अब बदलाव की तस्वीर दिखाई देने लगी है। जहां कभी डर का बोलबाला था, कभी सुरक्षा कारणों से जिन रास्तों पर जाने से पहले कई स्तर की सावधानियां बरती जाती थीं, उन्हीं रास्तों पर अब बाइक से यात्राएं हो रही हैं। गलगम, कसूर और आवापल्ली जैसे इलाकों तक पहुंचकर तिरंगा फहराया गया, शहीदों की स्मृतियों को सहेजने और स्थानीय लोगों से संवाद करने का अभियान इस बदलाव का प्रतीक बन रहा है। इसी का परिणाम है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गांव-गांव तिरंगा फहराया गया।
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