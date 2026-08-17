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Patrika Special News

Grade separator bridge Katni : कटनी से बदलेगा देश की माल ढुलाई का नक्शा, हवा में बना 33 किमी का रेल कॉरिडोर, जानिए क्यों है अहम?

अब बिलासपुर और सिंगरौली की ओर से आने वाली मालगाड़ियां कटनी के व्यस्त रेल यातायात से ऊपर बने इस वायाडक्ट के जरिए सीधे बीना की ओर बढ़ रही हैं। इससे न केवल मालगाड़ियों को निर्बाध रास्ता मिल रहा है, बल्कि कटनी के रेल नेटवर्क पर दबाव कम होने और माल ढुलाई की गति तेज होने की उम्मीद है। पढ़िए शिव सिंह की विस्तृत रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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शिव सिंह

Aug 17, 2026

Grade Seprator Katni

कटनी में देश का सबसे बड़ा ग्रेड सेपरेटर बना है। (Photo: Rajasthan Patrika)

Grade separator bridge : देश के मध्य हिस्से में स्थित कटनी लंबे समय से मालगाड़ियों के लिए एक अहम रेल जंक्शन रहा है। कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क और दूसरी औद्योगिक सामग्री लेकर निकलने वाली ट्रेनों के दबाव ने यहां के रेल नेटवर्क को बेहद व्यस्त बना दिया था। अब इसी दबाव को जमीन से ऊपर उठाकर हल करने की कोशिश हो रही है। कटनी ग्रेड सेपरेटर ने भारतीय रेलवे के माल परिवहन को एक नई दिशा दी है।

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