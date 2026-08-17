Grade separator bridge Katni : कटनी से बदलेगा देश की माल ढुलाई का नक्शा, हवा में बना 33 किमी का रेल कॉरिडोर, जानिए क्यों है अहम?

Grade separator bridge : देश के मध्य हिस्से में स्थित कटनी लंबे समय से मालगाड़ियों के लिए एक अहम रेल जंक्शन रहा है। कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क और दूसरी औद्योगिक सामग्री लेकर निकलने वाली ट्रेनों के दबाव ने यहां के रेल नेटवर्क को बेहद व्यस्त बना दिया था। अब इसी दबाव को जमीन से ऊपर उठाकर हल करने की कोशिश हो रही है। कटनी ग्रेड सेपरेटर ने भारतीय रेलवे के माल परिवहन को एक नई दिशा दी है।