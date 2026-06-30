Diabetes Eye Disease: युवाओं में डायबिटीज-स्मोकिंग से मोतियाबिंद का खतरा, रायपुर में 30-32 की उम्र में भी पड़ रही सर्जरी की नौबत

युवाओं में मोतियाबिंद का खतरा (Photo AI)
Diabetes and cataracts: युवाओं में डायबिटीज व स्मोकिंग की लत आंखों को कमजोर कर रहा है। 30-32 साल की उम्र में मोतियाबिंद सर्जरी करानी पड़ रही है। हालांकि ऐसे युवाओं की संख्या कम है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह खतरे की घंटी है। पहले 60 की उम्र वालों को मोतियाबिंद सर्जरी करानी पड़ती थी। आंबेडकर समेत राजधानी के निजी अस्पतालों में पिछले साल ऐसे 250 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन कर आंखों में लैंस लगाना पड़ा। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादातर वे मरीज होते हैं, जो स्ट्रेस के बीच काम करते हैं और कथित रूप से तनाव कम करने के लिए नियमित स्मोकिंग करते हैं।
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