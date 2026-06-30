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केतन हत्याकांड: अपराधी महिला होने पर बदल जाते हैं सवाल, ऐसा क्यों? मनोचिकित्सक ने बताया कारण

Ketan Murder Case: पुणे ks केतन मर्डर केस जैसे महिला अपराधों ने अब एक नई बहस छेड़ दी है, सवल उठा दिए हैं कि क्या हमारा समाज अपराध को भी जेंडरवाइज देखता है? वरिष्ठ मनोचिकित्सक सत्यकांत त्रिवेदी ने patrika.com को बताया समाज और अराध का मनोविज्ञान...
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भोपाल

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Sanjana Kumar

Jun 30, 2026

ketan murder case

ketan murder case: केतन मर्डर केस के बाद समाज के सामने खड़े रहेंगे दो अहम सवाल, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत ने बताया कब रूकेंगे ऐसे अपराध? (फोटो: पत्रिका)

Ketan Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र के पुणे में केतन मर्डर केस ने देशभर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। लोगों ने केवल अपराध या हत्याकांड की ही चर्चा नहीं की बल्कि, आरोपी महिला के मन और उसकी परिस्थितियों की भी चर्चा की है। लोगों में आक्रोश नजर आया। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो सवाल तलाशता नजर आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी? ऐसा तो कुछ हुआ होगा कि उसने किसी की हत्या कर दी? कहीं उस पर कोई मानसिक दबाव तो नहीं था? इस तरह के सवाल इस मामले का एक दिलचस्प पहलू बन गए हैं, जो महिला और पुरुष आरोपियों के मामले में अंतर दिखाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या महिला अपराधियों को लेकर समाज के सवाल बदल जाते हैं? patrika.com को वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी ने बताया अपराध का मनोविज्ञान...

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